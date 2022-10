Retrouvailles manquées entre les hommes de Laurent Batlles et leurs supporters. Les Verts ont concédé le nul (2-2) face à Grenoble, samedi après-midi en ouverture de la 10e journée de Ligue 2, au terme d'un match marquant le retour du public au stade Geoffroy-Guichard après quatre rencontres à huis clos. Repris dans le dernier quart d'heure, Saint-Etienne reste dans la zone rouge (17e).

Présents dans les tribunes du Chaudron pour la première fois de la saison, les fans des Verts ont cru assister à la troisième victoire à domicile de rang de leur équipe après les succès obtenus contre Bastia (5-0) et Bordeaux (2-0). Ils ont été réduits au silence dès la deuxième minute de jeu par un but de Jordan Tell, qui a profité d'un service d'Abdoulie Sanyang pour tromper Etienne Green (0-1, 2e).

Krasso manque le but du KO

La réaction de Saint-Etienne est intervenue en seconde période. En six minutes, le club du Forez a renversé la vapeur. Servi par Jean-Philippe Krasso, Dylan Chambost a placé une belle frappe en lucarne après une récupération haute des Verts (1-1, 58e), puis Anthony Briançon l'a imité de la tête sur un coup franc de Thomas Monconduit (2-1, 65e). Krasso a manqué la balle de break (76e), obligeant Brice Maubleu à la parade, et Grenoble a arraché le point du nul deux minutes plus tard par l'intermédiaire de Matthias Phaëton. L'ancien joueur de Guingamp, transféré cet été dans l'Isère, a inscrit son premier but de la saison (2-2, 78e).

Dix-septième de Ligue 2 avec 8 points en 10 journées, Saint-Etienne flirte avec la zone rouge en attendant les résultats de Nîmes, Quevilly et Niort, qui jouent tous à 19 heures.

