Ligue 2 : Vainqueur d'Auxerre, Brest ne lâche pas Metz

Les hommes de Jean-Marc Furlan ne comptent pas laisser filer le FC Metz. Le Stade Brestois, court vainqueur d'Auxerre (1-0) lundi soir en clôture de la 24e journée, s'est rapproché au classement de la Ligue 2 à une longueur du leader messin, qui avait concédé le nul à Lens (0-0), samedi.

A Brest, le seul but d'une rencontre très équilibrée a été inscrit à la 11e minute d'une reprise du pied droit aux six mètres de... Mickaël Tacalfred, le défenseur central d'Auxerre qui a trompé son propre gardien sur un corner tiré de la gauche par Mathias Autret. Le strict minimum pour les joueurs de Jean-Marc Furlan, suffisant néanmmoins pour se retrouver dans le sillage des Messins.

Un penalty qui coûte cher

Si ce n'est ce coup du sort, les Auxerrois, qui n'avaient perdu qu'un de leurs dix derniers matches de championnat avant leur venue dans la Rade, ont fait largement jeu égal avec leurs adversaires. L'équipe visiteuse a même obtenu un penalty à la 58e minute, venant concrétiser sa nette domination en début de seconde période. Mais l'ancien Lorientais, Romain Phillipoteaux, en a manqué la transformation sur une panenka totalement ratée.

Après cette journée, l'ordre et l'identité des cinq premiers du classement n'ont pas changé : Lorient, vainqueur d'Ajaccio (1-0), demeure troisième, à six longueurs de Brest et sept de Metz, toujours devant le Paris FC et Lens.