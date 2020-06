Le CNOSF rejette la demande du Mans et d'Orléans

LIGUE 2 - Le Mans et Orléans joueront probablement National la saison prochaine. Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a donné raison à la FFF qui avait décidé de rejeter l'idée d'une Ligue 2 à 22.

Les clubs de football du Mans et d'Orléans ont été déboutés par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) alors qu'ils contestaient la décision de la Fédération Française de Football (FFF) de rejeter une Ligue 2 à 22 équipes au lieu de 20, ont-ils annoncé vendredi dans un communiqué. "Le Comité national olympique et sportif français préconise de 'S'en tenir à la décision du 27 mai 2020 du Comité Exécutif de la FFF', qui maintient les 2 descentes de Ligue 2 à National", indique le texte.

"Le Mans FC et l'US Orléans prennent acte de cet avis, et se réservent le droit de saisir le Conseil d'État", ajoute le communiqué. La décision du CNOSF a été notifiée aux deux clubs "vendredi", précisent les deux clubs, indiquant qu'ils avaient "été entendus le 11 juin dernier par visioconférence". Une Ligue à 22 équipes au lieu de 20 aurait permis de sauver les deux clubs qui, derniers du championnat de L2, sont relégués en National. La LFP avait accepté une L2 à 22 pour leur éviter cela mais la FFF a rejeté cette décision au motif que cela donnerait des arguments à tous les clubs qui ont engagé des recours contre leur propre relégation, à tous les échelons.

