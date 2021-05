L’ESTAC reprend l’ascenseur, direction la Ligue 1. Les Troyens, qui comptent parmi les spécialistes du bond de l’élite à son antichambre, et vice-versa, depuis une dizaine d’années, ont validé leur ticket ce samedi, à l’issue d’un succès 2-0 face à Dunkerque. Une victoire acquise dans le cadre de la 37e journée qui leur assure au passage le titre de champion de Ligue 2.

Troyes avait quitté la première division en 2017-2018, à l’issue d’un exercice achevé à la 19e place. Sur le podium de L2 dès la saison suivante, les Troyens avaient été éliminés aux portes du barrage d’accession par Lens. Puis en 2020, ils étaient 4es et donc en course pour cette même phase finale permettant d’aboutir à l’élite, quand la saison a été arrêtée et cette opportunité annulée, en raison de la crise sanitaire.

Cette fois-ci, l’ESTAC a trouvé le meilleur moyen d’éviter une déception de ce genre, en s’installant sur le trône de la Ligue 2. Les Troyens de Laurent Batlles n’ont pas quitté l’une des deux premières positions depuis la 12e journée, et c’est donc assez logiquement qu’ils foncent en L1. Alimani Gory et Dylan Saint-Louis sont les deux buteurs qui ont parachevé la remontée troyenne, ce samedi.

