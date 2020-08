LIGUE DES CHAMPIONS FEMININE - Les Lyonnaises, quadruples tenantes du titre, se sont qualifiées pour les demi-finales en battant le Bayern (2-1), grâce à des réalisations de Nikita Parris et Amel Majri, samedi soir à Bilbao. Elles rencontreront le PSG pour une place en finale.

Trois jours après l’élimination de l’OL par le Bayern en C1, les Fenottes ont triomphé du club bavarois en quart de finale de la Ligue des champions féminine (2-1), grâce à des buts de Nikita Parris et Amel Majri. Un succès obtenu dans la douleur, mais qui permet au club rhodanien, quadruple tenant du titre, de poursuivre sa route vers un nouveau triplé et une septième C1.

Pour la cinquième année de suite, il y aura bien un club français en finale de la Ligue des champions féminine. C’est l’enseignement de ce samedi soir, où, tandis que Lyon a tenu son rang, Paris a réussi à dominer Arsenal (2-1), grâce à des buts de Katoto et Bruun. Quatre ans plus tard, les deux clubs tricolores se retrouveront aux portes de la finale. Mais Lyon devra montrer plus d’assurance qu’en fin de match face à Munich, où les joueuses de Jean-Luc Vasseur ont souffert après avoir pourtant fait le plus dur.

Majri a libéré Lyon sur un beau coup franc

Car le Bayern, qui progresse d’année en année, a donné du fil à retordre à l’attaque rhodanienne, privée de sa ballon d’Or, Ada Hergeberg (blessée). Face à une formation qui a d’abord attendu dans son camp, proposant un bloc compact et discipliné, avec un pressing très intelligent des Bavaroises, l’OL, longtemps pataud et trop lent pour créer du déséquilibre, a eu du mal à se procurer des occasions.

Mais sur une des rares combinaisons gagnantes du premier acte côté tricolore, Eugénie Le Sommer a délivré un excellent ballon dans la surface vers Parris, qui n’a pas laissé passer sa chance et trompé Benkarth de la tête (1-0, 41e). Au retour des vestiaires, l’OL, revigoré par l’entrée de Gunnarsdottir au milieu, s’est montré plus fringant. Et a fait le break grâce à Majri, auteure d’un coup franc parfait du gauche (2-0, 59e).

Sauf que, libérées par cette seconde réalisation, les championnes de France se sont un peu endormies, et ont encaissé un but évitable cinq minutes plus tard, de leur ancienne joueuse Carolin Simon (2-1,64e). Un fait de match qui a relancé le Bayern, et fait douter l’OL. Mais les coéquipières de Wendie Renard ont fait le dos rond et laissé venir sereinement leurs adversaires. Seule une frappe de Lohmann sur la barre (79e) leur a fait passer des frissons. Le grand favori sera bien en demie mercredi, et le duel face à Paris, quelques semaines après la finale de coupe de France remportée par les Rhodaniennes, promet.

