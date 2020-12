Football

Ligue des champions - Koeman : "Pour Dembélé, le plus important est qu'il soit bien physiquement"

LIGUE DES CHAMPIONS - Ousmane Dembélé a tout fait à Ferencvaros. Auteur d'une passe-clé, d'une passe décisive et d'un but, l'international tricolore a une nouvelle fois démontré qu'il était essentiel au FC Barcelone. Et qu'il le restera tant que sa condition physique sera à la hauteur, a rappelé son entraîneur Ronald Koeman.

