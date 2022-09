Le PSG s'est fait peur, mais a finalement passé avec succès le barrage aller de la C1 face aux Suédoises du BK Häcken (2-1) ce mercredi soir. Le lancement de la campagne européenne s'annonçait plutôt aisé sur le papier pour les Parisiennes, mais leur manque de jus, et parfois de justesse, a compliqué leur tâche face à des adversaires au pedigree pourtant bien moins élevé, et si peu dangereuses.

Il a fallu attendre la 86e minute d'une rencontre peu emballante pour voir Kadidiatou Diani offrir la victoire aux siennes, d'une tête bien sentie sur un centre d'Ashley Lawrence (86e, 2-1). Les demi-finalistes de la dernière édition devront hisser le niveau d'exigence, mercredi 28 septembre durant la manche retour à Göteborg, pour faire respecter leur statut et éviter une déconvenue sportive embarrassante, alors que le club tente de chasser jour après jour les nuages extra-sportifs qui obscurcissent son horizon.

Bouhaddi et Groenen titulaires

"Remise à disposition" de l'entraîneur, après une longue mise à l'écart du groupe professionnel, l'ex-bannie Kheira Hamraoui a d'ailleurs assisté au match depuis les tribunes de Jean-Bouin, avec l'espoir de bientôt retrouver bientôt la fièvre de la compétition, dix mois après la violente agression dont elle a été victime. "Heureuse de réintégrer @PSG_Feminines. C'était la première marche. La seconde me mènera vers le championnat. Retrouver l'équipe et le public que j'aime. Voilà mon unique ambition, ma seule alternative", a écrit sur Twitter la milieu défensive de 32 ans, privée de match depuis avril.

Le club de la capitale, qui a tenté de l'exfiltrer durant le mercato, n'a pas réussi et il lui faudra désormais trouver une solution après ce long et pénible feuilleton qui a perturbé toute la saison dernière et dont les conséquences judiciaires se poursuivent, avec la mise en examen pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" de l'ex-joueuse du PSG Aminata Diallo.

En attendant un retour au jeu d'Hamraoui, c'est la jeune Oriane Jean-François (21 ans) qui a porté le maillot N.6 et effectué ses débuts européens. Deux autres recrues ont fait leur début, tout court, avec le PSG: la Néerlandaise Jackie Groenen, venue cet été de Manchester United, et la Française Sarah Bouhaddi. A 35 ans, l'ex-gardienne historique de l'OL aurait aimé lancer son aventure parisienne de meilleure manière. Elle n'a quasiment touché aucun ballon, si ce n'est celui qu'elle est allée récupérer dans ses filets... après un tir de Marika Bergman-Lundin passé entre ses jambes (24e, 1-1).

Bouhaddi n'a cependant pas grand-chose à se reprocher sur l'action. Sa nouvelle équipe a ensuite peiné pour l'emporter, alors que l'ouverture du score précoce de Lieke Martens, de la tête sur un corner de Ramona Bachmann (14e, 1-0), dessinait un scénario sans heurt. Son ancienne équipe, l'OL, est elle déjà qualifiée pour la phase de groupe de Ligue des champions, dont le tirage au sort est prévu le 3 octobre à Nyon.

Pas de retour de Hamraoui avant la trêve

Apès la rencontre, Gérard Prêcheur a indiqué qu'il n'envisageait pas un retour de Kheira Hamraoui dans l'équipe avant la trêve internationale, a-t-il dit, évoquant "début octobre" comme possible horizon. "Il y a dès demain (jeudi, NDLR) la préparation de Fleury, ensuite le match retour, Le Havre derrière, on verra début octobre, pour l'instant le club n'a pas abordé la question avec moi", a déclaré Prêcheur en conférence de presse.

"Pour le moment, le club protège le groupe et l'entraîneur. Je suis entraîneur avant tout, je ne suis pas directeur sportif", a-t-il fait valoir, laissant entendre que le dossier devait avant tout être discuté avec l'état-major parisien.

