Simeone s'explique sur son geste pendant Atlético - Juve : "Il fallait en avoir…"

Il aurait pu s'en passer. Mais au moment de laisser exploser sa joie sur l'ouverture du score de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone s'est retourné vers son banc et les tribunes de l'Estadio Metropolitano. Et il s'est touché les… parties génitales. Un geste qui manque de classe et a beaucoup fait parler. Mais que l'entraîneur madrilène a assumé en conférence de presse après la victoire de son équipe. Il l'a même justifié. "Concernant ce geste, j'ai eu envie de le faire, parce que pour aligner Koke et (Diego) Costa après des semaines sans jouer, il fallait en avoir. Et tout s'est bien déroulé", a expliqué le technicien argentin.

Diego Simeone, qui s'était déjà signalé avec ce type de geste quand il était joueur de la Lazio Rome, a cependant tenu à s'excuser. "Je demande pardon si ça a heurté certaines personnes, mais c’était juste pour mon équipe et pas contre la Juve. Pas du tout", a-t-il précisé sur Sky Italia. Ce geste ne doit cependant pas faire oublier la performance de son équipe, qui a décroché un succès déterminant (2-0) face à la Juve mercredi soir.