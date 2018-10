Le président de Serbie dénonce "les bandits et hooligans" de l'après-match PSG-Etoile rouge

"Nous allons demander les noms de tous les bandits et hooligans qui ont attaqué les supporters de l'Etoile rouge avec des bâtons", a affirmé vendredi le président de Serbie Aleksandar Vucic après les incidents lors de Paris SG-Etoile Rouge Belgrade mercredi, en Ligue des champions.

"Nous demanderons à voir comment ils seront punis", a aussi affirmé le président serbe selon l'agence de presse Beta. Plusieurs médias ont fait état de brefs affrontements entre supporters aux abords du Parc des Princes, avant que les forces de l'ordre ne s'interposent, peu après la fin du match de Ligue des champions remporté par le PSG 6-1 contre l'Etoile rouge.

Peu après 21h00, entre 300 et 400 individus cagoulés équipés de fumigènes avaient également lancé des projectiles sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes, avait constaté un journaliste de l'AFP. "J'imagine qu'ils étaient frustrés de ne pas être remarqués et entendus dans leur propre stade, et donc, j'imagine qu'ils ont voulu passer leur colère sur les supporters de l'Etoile rouge", a estimé le président de Serbie, qui a promis de coopérer avec la France de la même manière qu'à l'occasion du meurtre du Français Brice Taton commis par un supporter du Partizan, en 2009 à Belgrade.