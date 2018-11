Ligue des Champions - Monaco : L'heure est venue de devenir le patron pour Youri Tielemans

S'il y en a bien un joueur à qui le changement d'entraîneur à Monaco devrait profiter, c'est Youri Tielemans. Cette phrase, vous l'avez entendue quand Thierry Henry a récupéré le chantier monégasque à la place de Leonardo Jardim le 13 octobre dernier. Ce, évidemment parce que le milieu de terrain belge, 19 sélections depuis novembre 2016, a fréquenté son nouveau boss chez les Diables Rouges. Mais aussi parce quand l'été a pris fin, on se disait qu'un électrochoc ferait du bien à un Tielemans porté disparu.

Vidéo - Tielemans : "Henry a beaucoup à donner" 00:55

Aux abonnés absents celui qui était le patron d'Anderlecht et l'un des prospects européens les plus demandés un an et demi plus tôt. Jardim avait bien tenté cet électrochoc en ne convoquant pas son milieu de 21 ans pour le déplacement à Saint-Étienne fin septembre, rien n'y avait fait : Tielemans peinait à prendre les rênes d'une équipe qui doit être la sienne.

" Il faut travailler et ça doit venir un petit peu de lui "

Et puis Henry est arrivé… et les performances médiocres de Tielemans se sont poursuivies. A Reims (défaite de Monaco 1-0), Henry n'avait d'ailleurs pas hésité à le sortir à la mi-temps. Preuve que le changement de méthode, "très relax, très cool en dehors du terrain, sérieux dans le travail et avec une plus grande flexibilité tactique" selon Tielemans, n'a pas suffi à le remettre sur les bons rails.

"On est là pour l’épauler, essayer de l’aider et le sortir de cette mauvaise phase, expliquait Henry peu après son arrivée sur le Rocher. C'est vrai que ce n'est pas encore le Tielemans qu'on voit avec les Diables Rouges, mais il faut travailler et ça doit venir un petit peu de lui". Une précision en forme de message : Tielemans peut et doit faire mieux et pour atteindre cet objectif il doit changer quelque chose. Ce quelque chose, le milieu monégasque a-t-il mis le doigt dessus ? Son excellent match à Caen le weekend dernier en Ligue 1 - théâtre de la première victoire du Monaco version Thierry Henry, tiens tiens… - pourrait-il être son véritable début de la saison ?

Monaco attend un grand Tielemans

Reste à la confirmer dans les prochaines semaines pour redresser l'AS Monaco. Et pourquoi pas dès mercredi sur la pelouse du Wanda Metropolitano face à l'Atlético Madrid ? Déjà éliminée de la Ligue des champions, l'AS Monaco a une qualification en Ligue Europa à aller chercher avec trois points de retard sur Bruges mais une différence de buts particulière désavantageuse à deux journées de la fin. Vu la situation du club, on imagine mal Monaco prendre les quatre points nécessaires pour doubler Bruges et assurer cette qualification.

C'est dire si l'ASM devrait aborder ses deux derniers matches de C1 sans pression. Idéal pour enchaîner et retrouver la confiance diront certains. Pour Tielemans, l'objectif est clairement de devenir enfin le leader de cette équipe et justifier les 22 millions d'euros investis sur lui à l'été 2017. Puisqu'il connaissait le modèle économique monégasque fait d'achats de jeunes talents et de reventes juteuses, le Belge avait sans doute en tête de ne pas déroger à la règle. "Je ne regrette pas d'avoir rejoint Monaco la saison passée. Je suis convaincu que c'est un bon choix pour moi dans l'évolution de ma carrière" reconnaissait-il à la RTBF, il y a peu. En parlant d'évolution, tout Monaco attend qu'il passe un palier.