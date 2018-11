Naples - PSG : Trois ou quatre défenseurs, Cavani, Draxler… Que feriez-vous à la place de Tuchel ?

La situation

C'est quasiment du quitte ou double. Une défaite à Naples, et les chances de qualification du PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ne seront pas loin d'être réduites à néant. Paris n'a pas le droit à l'erreur. Thomas Tuchel le sait. L'entraîneur parisien aura la tâche d'aligner une équipe qui reviendra de l'enfer de San Paolo avec un résultat. Une sacrée mission qui implique des décisions fortes. Que ce soit sur le choix du schéma ou celui des hommes, l'Allemand a de nombreuses options. Le destin du PSG dépend de ses décisions. Lesquelles prendriez-vous ?

Une défense à trois ou à quatre ?

La question du système est centrale. A l'aller, Paris avait subi le jeu napolitain durant une première période disputée avec un 4-2-3-1. Avant de rééquilibrer les débats après la pause grâce au changement de schéma opéré par Tuchel avec le passage à trois défenseurs. L'Allemand a insisté dans cette voie en reconduisant ce système à trois défenseurs à Marseille puis face à Lille. Deux matches face à des adversaires du Top 5 au classement de la Ligue 1 qui se sont soldés par des victoires. Paris a trouvé son équilibre mais manque encore d'automatismes dans cette configuration.

Et Naples est d'un calibre encore supérieur. La qualité de l'équipe italienne dans ses sorties de balle et la vitesse de ses attaquants peuvent rapidement mettre en péril une défense parisienne dégarnie, comme cela s'était produit lors du match aller au Parc des Princes. Mais par rapport au profil des défenseurs du PSG, avec des latéraux résolument tournés vers l'offensive et des centraux assez rapides pour couvrir les côtés, un système à trois défenseurs a du sens. Et il peut compenser les espaces régulièrement laissés par Paris au milieu, où Tuchel manque clairement de main d'œuvre.

Notre avis : Trois défenseurs. Cette configuration a plutôt donné satisfaction dernièrement et elle présente aussi l'avantage de masquer les lacunes des attaquants parisiens dans le repli.

Face à Naples, vous aligneriez une défense… Sondage 3315 vote(s) à trois à quatre

Kimpembe, Kehrer… ou Nsoki ?

Dans le cadre d'une défense à quatre, la question de la charnière ne semble pas vraiment se poser. Thiago Silva et Marquinhos tiennent la corde. En revanche, ce n'est pas simple de choisir l'homme à associer aux deux Brésiliens dans le cadre d'une défense à trois centraux. Presnel Kimpembe arrive en tête dans la hiérarchie, mais le Français traverse une période délicate et a peu joué depuis son exclusion face à l'OL. Dans le même temps, Thilo Kehrer a su monter en puissance. L'Allemand est candidat. Et Stanley Nsoki a signé une prestation convaincante dans un contexte difficile à Marseille.

Notre avis : Presnel Kimpembe. Il offre quand même davantage de références, surtout par rapport à son expérience, pour une rencontre de ce type.

Face à Naples, quel joueur aligneriez-vous aux côtés de Marquinhos et Thiago Silva dans une défense à trois ? Sondage 3519 vote(s) Presnel Kimpembe Thilo Kehrer Stanley Nsoki

Rabiot ou Draxler ?

La question ne se posait pas il y a encore huit jours. Depuis, Adrien Rabiot a été sanctionné pour son retard à la causerie d'avant-match de Marseille et a démarré sur le banc au Vélodrome. Il était encore remplaçant face à Lille (2-1). Une rencontre durant laquelle Julian Draxler a su tirer son épingle du jeu aux côtés de Marco Verratti à la récupération, une semaine après avoir sauvé une prestation assez quelconque à ce poste, malgré son but, à Marseille. L'Allemand était bien plus travailleur et agressif face aux Dogues. Deux qualités essentielles pour jouer à un poste qui n'est pas vraiment le sien.

Notre avis : Rabiot. Il maîtrise le poste, il est supérieur dans l'impact et le fait d'avoir débuté les deux derniers matches sur le banc devraient suffire à le surmotiver pour une rencontre d'un tel enjeu.

Qui aligneriez-vous aux côtés de Marco Verratti à la récupération face à Naples ? Sondage 3392 vote(s) Adrien Rabiot Julian Draxler

Avec ou sans Cavani ?

La question pourrait ne pas se poser. Absent face à Marseille puis Lille, Edinson Cavani a repris l'entraînement mais reste incertain pour le déplacement à Naples, son ancienne équipe. Mais même s'il est apte, l'Uruguayen ne débutera pas forcément. Pour des raisons physiques ou tactiques. Tuchel peut aligner son quatuor Di Maria-Neymar-Mbappé-Cavani dans un 4-2-3-1, mais cette perspective est beaucoup moins nette si l'Allemand choisit un système à trois défenseurs centraux, comme c'était le cas lors des derniers matches.

Ce schéma ne lui laisse que trois postes offensifs. Neymar et Mbappé sont deux choix automatiques. Pour la dernière place en attaque, l'Allemand a le choix entre Di Maria et Cavani. Compte tenu de l'impact de l'Argentin cette saison, cela semble impossible de l'imaginer sur le banc. Compte tenu des qualités et de la motivation de Cavani pour un match à Naples, cela semble aussi impossible d'imaginer l'Uruguayen remplaçant. Reste une option, particulièrement osée : aligner Di Maria sur le flanc gauche du milieu de terrain à la place de Bernat et Cavani en attaque.

Notre avis : S'il est opérationnel, avec Cavani et Di Maria à la place de Bernat. L'Espagnol ne représente pas une plus-value suffisante sur le plan défensif pour décrédibiliser cette option.