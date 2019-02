Solskjaer reconnaît la supériorité d'un PSG "un niveau au-dessus", mais garde espoir pour MU

Ole Gunnar Solskjaer est un homme lucide. Dominé tactiquement par Thomas Tuchel lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre Manchester United et le Paris Saint-Germain (0-2), mardi soir, à Old Trafford, le technicien intérimaire des Red Devils a reconnu la supériorité totale du Paris Saint-Germain lors de cette rencontre.

"Il faut être honnête, ils ont été un niveau au-dessus, mais ce n'est pas encore perdu. Dans ce club, il faut rebondir", a-t-il expliqué dans un discours mélangeant lucidité et espoir. "Dans le vestiaire, les gars étaient déçus, mais il y avait de la détermination. C'est une grande montagne à gravir, mais nous sommes Manchester United, nous rebondissons toujours."

Solskjaer veut rester positif dans la défaite

Invaincu depuis sa prise de fonctions en décembre dernier, le Norvégien a subi sa première défaite en tant qu'entraîneur de Manchester United au pire des moments, dans une rencontre de Ligue des champions. Une compétition où MU ne pèse plus depuis plusieurs saisons. Selon lui, ce revers aurait pu être évité en réglant quelques détails. Notamment le positionnement sur les coups de pied arrêtés.

"C'était un match équilibré. On ne doit pas concéder le premier but, le deuxième, c'est grâce à leur qualité. On était sur une bonne série, mais bien sûr que (le niveau du PSG) c'est la marche au-dessus", a-t-il ajouté. "Leur qualité, du gardien à l'avant-centre, est grande. C'est pour ça qu'ils sont favoris. C'est le niveau que l'on veut atteindre. Manchester United veut être au top. On est déçus, mais on doit progresser, car c'est le niveau que l'on vise."