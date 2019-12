Il n'y aura même pas eu besoin de sortir la calculatrice. En s'imposant sans trembler à domicile face au Lokomotiv Moscou (2-0), l'Atletico de Madrid a validé son billet pour les huitièmes de finale, grâce à Joao Felix et Felipe. Les Espagnols, sous la menace interposée du Bayer Leverkusen avant le coup d'envoi, n'ont laissé aucune chance aux Allemands de leur subtiliser le sésame pour le printemps européen.

Il faut dire que de leur côté, les Allemands n'ont pas fait le boulot. La mission était claire : ils devaient l'emporter et compter sur une contre-performance madrilène. Rien de tout cela n'est arrivé. Et pourtant, le Bayer, à l'image d'un Moussa Diaby intenable et auteur d'un poteau sur une frappe surpuissante à 20 mètres (11e), a démarré le match plein de bonnes intentions, en mettant énormément de rythme. Mais petit à petit, le feu s'est éteint, et les joueurs de la Vieille Dame, assurés de la première place du groupe, ont fini par prendre la rencontre à leur compte.

Cristiano, évidemment !

Et comme souvent quand la Juve ronronne et contrôle, c'est Cristiano Ronaldo qui débloque la situation. Cinq minutes après son entrée en jeu, Paulo Dybala a servi le Portugais dans les six mètres, lequel n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (75e). En ouvrant le score, le meilleur buteur de l'histoire de la compétition a mis fin à trois matches sans le moindre but en C1, une éternité pour lui. Il a surtout marqué son 28e but en 25 matches de C1 face à un club allemand...

Christiano Ronaldo of JuventusGetty Images

Le but du break d'Higuain (90e+2), sur un nouveau service de Dybala, enterrait définitivement les rêves de qualification du Bayer Leverkusen, incapable d'emballer le match en seconde période. Les Allemands devront se contenter de la Ligue Europa. La Juve se rassure après les deux contre-performances subies en Serie A (nul face à Sassuolo, défaite à la Lazio). La Vieille Dame sera en tout cas, comme souvent, au rendez-vous printanier de la C1, accompagnée de l'Atletico. Tirage au sort lundi.