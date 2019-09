L'OL comptait sur la C1 pour se rassurer ? C'est raté. Au terme d'une performance très moyenne, la formation de Sylvinho a concédé le match nul face au Zenit Saint-Pétersbourg (1-1) mardi soir, lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les Gones concèdent un sixième match nul de suite à domicile dans cette compétition et se retrouvent déjà dans une position inconfortable avant la rencontre entre le Benfica et Leipzig. Et avant de se déplacer sur la pelouse de ces deux équipes lors des deux prochaines journées…

On pensait Lyon capable de se sublimer pour son entrée en lice en C1. Histoire d'effacer, au moins en partie, ses trois dernières performances très moyennes en Ligue 1, à Montpellier (1-0), face à Bordeaux (1-1) et à Amiens (2-2). Mais devant son public du Groupama Stadium, la formation de Sylvinho n'a pas affiché une once de progression. Ni dans son animation offensive, ni dans la gestion d'un entrejeu qui a encore laissé beaucoup d'espaces à un adversaire très moyen.

Memphis sauve l'OL mais agace

Amputé d'Houssem Aouar, laissé sur le banc comme Joachim Andersen, le milieu rhodanien a parfois semblé perdu, à l'image de Thiago Mendes. Les coéquipiers de Jason Denayer ont ainsi été sanctionnés par un Sardar Azmoun qui a laissé pantois Marcelo sur un une-deux avant d'ajuster Anthony Lopes (0-1, 41e). Et de sortir sur blessure à la reprise.

L'OL, qui a multiplié les coups de pied arrêtés, a bien cru se relancer sur un penalty obtenu et transformé par Memphis Depay (1-1, 49e). Mais les minutes qui ont suivi l'égalisation – comme celles qui l'ont précédée – ont été peu emballante. Les Gones se sont offerts des situations plus que des occasions franches, la faute notamment à des choix trop personnels du Néerlandais et trop forcés de Bertrand Traoré. Meilleur Lyonnais sur la pelouse, Jeff Reine-Adélaïde a eu le ballon du 2-1 au bout du pied, mais a choisi la mauvaise surface pour conclure, son extérieur ne trouvant pas le cadre (60e).

Memphis Depay buteur en Ligue des championsGetty Images

Sylvinho, lui, a tardé à effectuer ses premiers changements – Maxwel Cornet, le premier entrant, a été lancé à la 77e minute – et son équipe a calé physiquement, passant proche d'être sanctionnée plus sévèrement après un très bon travail d'Artyom Dzyuba (88e). Lyon enchaîne donc un quatrième nul de suite toutes compétitions confondues, et épargne son bilan comptable de la mention "catastorphique". En ce qui concerne le jeu, en revanche…