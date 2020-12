Football

Le débrief après PSG-Basaksehir : "Le Paris SG vivra et mourra par Neymar"

LIGUE DES CHAMPIONS – La phase de poules de C1 a rappelé à quel point le PSG était dépendant de Neymar. Le Brésilien est, pour nos journalistes Martin Mosnier et Glenn Ceillier, la plus grande force et la plus grande faiblesse de Paris.

