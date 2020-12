Alexander Sorloth a mis le PSG dans une situation bien inconfortable. Entré en cours de jeu, l'attaquant du RB Leipzig a offert une victoire capitale au club allemand en inscrivant le but du succès de son équipe sur le terrain de Basaksehir dans le temps additionnel, mercredi (3-4). La formation de Julian Nagelsmann prend ainsi provisoirement trois points d'avance sur le club de la capitale à la deuxième place du classement du groupe H, et le condamne quasiment à la victoire à Old Trafford face à Manchester United (21h00) pour maintenir ses espoirs de qualification pour les 8es de finale.