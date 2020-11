Mauvais baisers de Russie. L'Atlético de Madrid n'a pu obtenir mieux que le point du nul dans le froid moscovite, face au Lokomotiv (1-1). Dominateurs en première période, les Colchoneros ont appuyé encore plus fort après la mi-temps, mais se sont heurtés à un impérial Guilherme sur sa ligne, malgré les arabesques de João Félix. Les hommes de Diego Simeone restent deuxièmes du groupe A après trois journées de Ligue des champions, et conservent deux points d'avance sur leur adversaire du soir.

L'Atlético a vite balayé son entame de match maladroite grâce à José Giménez, buteur de la tête sur un centre d'Hector Herrera à l'issue d'un corner mal repoussé (18e, 0-1). Le plus dur était fait... ou pas. M.Bastien s'est appuyé sur le VAR pour accorder un généreux penalty au Lokomotiv Moscou, pour une main d'Herrera collée au corps et à la limite de la surface.

Anton Miranchuk n'a pas fait de sentiment face à Jan Oblak (25e, 1-1). Les Moscovites ont alors repris confiance, et alterné entre pressing pour gêner la relance et bloc bas afin de priver les Madrilènes de toute profondeur.

La frappe sur la barre d'Angel Correa (31e) sonnait néanmoins comme un avertissement. Luis Suarez, en phase avec son jeu en une touche, a abattu un gros travail dos au but. João Félix a insisté, avant et après la pause. Le Portugais a offert une balle de but à Suarez, imprécis sur sa tête plongeante (53e).