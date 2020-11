Ne lui parlez pas de "remake". Pour Thomas Tuchel, le match face à Leipzig de mercredi n'a rien à voir avec la dernière demi-finale de Ligue des champions remportée par ses hommes. "Si vous comparez le onze titulaire, comment attendre le même match ? Ce n'est pas comme ça, a répondu le technicien allemand. C'est un match nouveau. On a montré notre qualité, notre expérience au Portugal (...) Comme je l'ai dit : si on manque de joueurs comme Bernat, Paredes, Verratti, Neymar, Mbappé qui sont capables de sortir du pressing avec la qualité individuelle, qui sont capables de trouver des solutions dans des espaces serrés... on doit l'accepter mais trouver d'autres solutions."

"Décisif"

Privé de Neymar (adducteurs), Mauro Icardi (genou) et Kylian Mbappé (gêne musculaire aux ischio-jambiers droits), entre autres, Tuchel va en effet devoir bricoler son onze. Leandro Paredes est lui de retour, mais il est trop juste encore pour démarrer la rencontre, a-t-il précisé. ."La blessure (de Mbappé) est très petite. C'est malheureusement dans une zone de risque, comme me l'a dit le médecin, donc ça veut dire qu'il ne peut pas jouer demain. On ne peut pas prendre de risque. On doit trouver des solutions sans Kylian", a assuré l'entraîneur parisien, conscient de l'enjeu que représente la rencontre de mercredi. Avec une défaite et une victoire en deux matches, le PSG a déjà grillé un joker.

Le coup de gueule de Tuchel sur le calendrier : "On va tuer les joueurs"

"Oui, c’est décisif (...) C’est comme un 8e de finale. Ça peut être décisif. On connaît très bien la situation", a annoncé très clairement Tuchel. Beaucoup d'absents mais un enjeu déjà grand : voilà tout le paradoxe qui attend Paris mercredi. Le droit à l'erreur, lui, n'est plus permis. "C'est sûr qu'on va souffrir, mais combien de minutes ? Peut-être que nous serons très forts, qu'il y aura des cartons rouges... On ne sait pas ce qu'il se passera. C'est pour cela qu'il faut être concentrés", a prévenu l'entraîneur du PSG. Ce dernier espère voir une "mentalité d'équipe" pour faire face aux nombreuses absences. "On doit grandir dans cette situation là", a-t-il conclu. Et gagner, si possible.

