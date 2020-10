Football

VIDEO DEBRIEF OM : "On a beaucoup moqué Mitroglou mais il y a match avec Benedetto désormais"

LIGUE DES CHAMPIONS – Dans notre débrief, nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont attardés sur la performance ratée de Dario Benedetto face à l'Olympiakos mercredi soir. Sans but depuis huit matches, l'Argentin se rapproche de plus en plus d'un autre fiasco : celui de Kostas Mitroglou...

