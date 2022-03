L'histoire s'écrit encore pour quelques mois. Arrivé à l'été 2017 après seulement une demie saison au très haut niveau, Kylian Mbappé voit son contrat s'achever au PSG en juin et l'espoir de le conserver encore un an ou deux s'amenuise à mesure que l'échéance approche. Son expérience n'est pas encore terminée et il reste, peut-être, le meilleur à écrire tant que l'aventure en Ligue des champions continue. Mais alors qu'il est au coeur de sa meilleure saison, qu'il n'a jamais semblé aussi fort et qu'il a rejoint la semaine dernière Zlatan Ibrahimovic au deuxième rang des meilleurs buteurs du PSG, il est légitime de se demander si Kylian Mbappé, à 23 ans seulement, est déjà le meilleur joueur de l'histoire du club parisien.

Comment déterminer sa place dans ce classement ? Par des facteurs objectifs d'abord et, en premier lieu, le nombre de trophées amassés depuis son arrivée. Avec neuf trophées, et même si le titre de champion de France lui tend les bras en mai prochain, il est très loin du record détenu par Marco Verratti (27). Il pâtit de la disparition de la Coupe de la Ligue bien sûr mais surtout des trous d'air en championnat l'an passé et en Coupe de France en 2019 et 2020. A titre de comparaison, en quatre saisons, soit une de moins que le champion du monde, Zlatan Ibrahimovic avait cumulé 12 titres dont un sans-faute en L1 (quatre titres de champions) et Edinson Cavani, 19 en 7 saisons.

Des stats uniques dans l'histoire du PSG

Malgré tout, le statut du PSG a-t-il fondamentalement changé dans l'Hexagone ? Paris est-il moins fort avec lui ? C'est très loin d'être certain. Autre échelle de mesure : les statistiques individuelles. KMB a d'ores et déjà intégré le top 5 des meilleurs buteurs et passeurs du PSG, il est le seul dans ce cas.

Meilleurs buteurs de l'histoire du PSG :

1. Edinson Cavani : 200

2. Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic : 156

4. Pauleta : 109

5. Dominique Rocheteau : 100

Meilleurs passeurs de l'histoire du PSG :

1. Angel Di Maria : 108

2. Safet Susic : 103

3. Mustafa Dahleb : 80

4. Kylian Mbappé : 66

5. Javier Pastore : 57

Kylian Mbappé en discussion avec Neymar lors du match opposant le Paris Saint-Germain au Real Madrid en Ligue des champions, le 15 février 2022 Crédit: Imago

Meilleur joueur de la meilleure période du PSG

Les critères purement objectifs font de Mbappé l'un des joueurs les plus influents de l'histoire du PSG. Mais il est impossible de ne pas tenir compte du contexte et de l'écart gigantesque creusé sur la concurrence. Gagner des titres dans le PSG des années 1980 ou 1990 avait une autre valeur qu'aujourd'hui où la Ligue 1 ne peut plus soutenir la comparaison. Difficile donc de comparer les époques. Raï, par exemple, n'a pas ni les mêmes statistiques ni le même palmarès que Mbappé, a-t-il pourtant moins d'importance dans l'histoire du club parisien ?

Ce qui est aujourd'hui incontestable, c'est que Mbappé est le meilleur joueur de la meilleure période du PSG. Depuis qu'il a signé, Paris s'est installé comme une référence en Europe. Ce que Zlatan Ibrahimovic n'est jamais parvenu à faire (faire grandir le club en Ligue des champions), le gamin de Bondy y est parvenu même si Neymar reste le grand bonhomme de la campagne qui a mené Paris en finale pour la seule fois de son histoire en C1 (2020). Si Paris avait installé un trône à Ibra et construit une équipe sur mesure, Mbappé a dû prendre le pouvoir dans un club dont le projet, en 2017, s'appelait Neymar. Le Suédois a fait passer le club dans une nouvelle dimension et la bombe de Bondy est autrement mieux entourée aujourd'hui. Pourtant, cette saison, on ne voit que lui. L'exploit est d'autant plus retentissant.

Le plus efficace, le plus fiable : le meilleur joueur du monde

Mbappé est le joueur le plus efficace, le plus régulier et le plus fiable depuis 2017 en France et en Europe (trois fois meilleur buteur de L1, deux fois meilleur joueur). On retiendra dans l'Hexagone son quadruplé en 13 minutes ou son triplé en demi-finale de Coupe de France en 2020 contre l'OL et, surtout, en Europe son triplé au Camp Nou en 8e de finale en 2021, son doublé à Munich quelques semaines plus tard et son but, peut-être son plus marquant en club, dans les arrêts de jeu face au Real au match aller en février. Enfin, il incarne mieux que d'autres grands joueurs du PSG (Cavani, Marquinhos, Verratti, Thiago Silva) et même que Neymar ou Messi le projet et les ambitions du club parisien qu'il porte sur ses épaules.

Jamais, même à l'époque d'Ibrahimovic, le PSG de QSI n'a semblé aussi dépendant d'une individualité - il suffit de voir la pauvreté du contenu d'un Paris privé de Mbappé face à Nice pour le mesurer - alors même que son effectif n'a jamais été aussi bien armé pour atteindre son rêve absolu en C1. Pour la première fois de l'histoire, Paris possède dans son équipe le meilleur joueur du monde puisque personne d'autre ne soutient en ce milieu de saison la comparaison avec Mbappé. Difficile de ne pas en faire le meilleur joueur de l'histoire du PSG, au moins celui de l'époque QSI…

