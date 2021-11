Christopher Nkunku a marqué ses sixième et septième buts de la saison en C1. Deux réalisations qui ont permis à Leipzig de s'imposer largement sur le terrain de Bruges (5-0) ce mercredi soir. Avec ce succès, le club allemand, désormais troisième du groupe à égalité avec la formation belge (ndlr : grâce à une meilleure différence de buts), peut plus que jamais croire à une place en Ligue Europa alors qu'il recevra Manchester City dans deux semaines. De son côté, Bruges se rendra au Parc des Princes pour défier le PSG.

L'ancien Parisien, bien placé à la suite d'un arrêt de Simon Mignolet (12e), a idéalement lancé les siens, avant d'être relayé par Emil Forsberg, le milieu de terrain suédois, auteur d'un but sur penalty (16e) et d'une frappe savamment dosée (45e+1). Entre temps, André Silva (26e) avait profité des errances défensives adverses pour marquer d'une tête lobée. La tension s'est accrue à la fin du match, après un coup de genou à la gorge esquissé par le défenseur Alvarez Balanta sur Christopher Nkunku, qui a pu se relever et inscrire un dernier but (90e+4). Son treizième toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

