Carlo Ancelotti et tout le staff du Real Madrid ont sûrement songé au déplacement à Paris quand Karim Benzema est sorti à la 58e minute lors de la réception d'Elche (2-2) dimanche. Mais les récents examens passés par l'attaquant international français devraient rassurer l'actuel leader de Liga. Selon les informations de L'Equipe et RMC Sport , l'ancien Lyonnais souffrirait d'une contracture aux ischio-jambiers de la cuisse gauche et devrait être absent une semaine.