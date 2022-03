Kylian Mbappé a pris la parole sur Instagram au lendemain de l'élimination du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid (1-3). "La C1 était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué, écrit le Parisien, buteur en première mi-temps. La saison n’est pas terminée et quoi qu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement... Ici c'est Paris."

L'échec en Coupe d'Europe s'ajoute à la défaite lors du Trophée des champions en début de saison contre Lille et l'élimination précoce en Coupe de France (ndlr : 8e de finale) face à Nice. Jusqu'à mai, le club n'a plus que la Ligue 1 à disputer, et sa large avance en tête (13 points) lui ouvre un boulevard vers le titre.

Dans son message, Kylian Mbappé ne donne aucune indication relative à son avenir, objet d'intenses tractations et spéculations ces derniers mois. Le contrat de l'ancien Monégasque, recruté en 2017 contre 180 millions d'euros, arrive à échéance en fin de saison. Le PSG a refusé une offre de 200 millions d'euros en provenance du Real Madrid lors du dernier mercato estival. Un club qui rêve enfin de l'accueillir l'été prochain.

