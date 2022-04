Comme au bon vieux temps pourraient dire les supporters anglais et espagnols. Les demi-finales de la plus prestigieuse compétition du Vieux Continent auront l'accent espagnol et anglais cette année. Tous les autres pays devront se contenter d'un statut de spectateurs. La Liga (Real Madrid et Villarreal) et la Premier League (Liverpool et Manchester City) se sont en effet taillées la part du lion en réussissant à placer chacun deux équipes dans le dernier carré. Et c'est tout sauf une surprise quand on connait la puissance, l'histoire et la régularité des deux championnats, même si la Liga semblait moins armée cette saison avec la saison poussive du Barça.

Depuis des années maintenant, les demi-finales de la C1 portent régulièrement les sceaux espagnol et anglais. A ce titre, l'année 2020 est ainsi presque une anomalie. Et ce n'est pas seulement lié au fait qu'elle s'est terminée par un Final 8 inédit à Lisbonne en raison de la pandémie du Covid 19. En se penchant sur l'histoire récente, la vraie singularité de cette édition est qu'il n'y avait pas de représentant anglais ou espagnol dans le dernier carré. A la place, deux clubs allemands (Bayern Munich, et Leipzig) et deux français (Lyon, PSG). Une anomalie donc. Mais cette saison, les deux championnats européens qui caracolent en tête de l'indice UEFA ont clairement remis les pendules à l'heure.

Comme en 2008 et 2009

Ce n'est pas la première fois que des demies 100% anglo-espagnol arrivent. En 2008 (Liverpool, Barcelone, Chelsea, Manchester United) et en 2009 (Manchester United, Barcelone, Arsenal, Chelsea), la Liga et la Premier League avaient déjà trusté les derniers carrés de la C1. D'ailleurs, voir trois des quatre demi-finalistes être de ces championnats est devenue presque une habitude. Ainsi le PSG (2021), l'Ajax Amsterdam (2019) et bien sûr le Bayern Munich (2012, 2014, 2016) sont venus passer le bout de leur nez pour faire le quatrième larron à l'accent différent.

Il suffit de toute manière de regarder le palmarès récent de la C1 pour mesurer l'impact de la Liga et de la Premier League sur le Vieux Continent. Depuis 2010, Espagnols et Anglais, forts de l'impact de leurs géants comme le Real Madrid, le Barça ou Liverpool, ont raflé pas moins de neuf des 11 dernières éditions, seul le Bayern réussissant à stopper cette hégémonie à deux têtes. Cette édition se rajoutera à ce total impressionnant des deux nations phares du football européen. Plus personne ne peut l'empêcher. Comme une vielle habitude.

(Avec AFP)

