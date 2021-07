L'UEFA a confirmé vendredi l'attribution de la finale de la Ligue des champions 2023 à Istanbul, ville hôte initialement retenue pour la clôture des éditions 2020 puis 2021, finalement organisée au Portugal en raison de la crise sanitaire. Chamboulée par la pandémie de Covid-19, la Ligue des champions version 2020 s'était terminée par un tournoi final à huit équipes à Lisbonne, et non à Istanbul, avec des quarts de finale et des demi-finales sur un match sec. Ce Final 8 au format inédit avait été remporté par le Bayern Munich en finale aux dépens du PSG.

En 2021, la finale prévue au stade olympique Atatürk a une nouvelle fois fait l'objet d'une délocalisation, à nouveau en raison du risque lié à la situation sanitaire. Porto a récupéré l'organisation du dernier match de C1, remporté par Chelsea face à Manchester City. "A la suite de la délocalisation de la finale 2021 de Ligue des champions d'Istanbul à Porto, Istanbul accueillera la finale en 2023", a annoncé vendredi l'UEFA sur son compte Twitter.

La finale de 2022 à Saint-Petersbourg

Prévue initialement pour recevoir la finale de l'édition 2021, la ville russe de Saint-Pétersbourg accueillera la finale en 2022, selon la confédération européenne. Londres et Munich seront les villes-hôtes des éditions 2024 et 2025.

