Juan Bernat ne disputera aucun match cette saison en Ligue des champions. Selon les informations de L'Equipe et RMC Sport , l'arrière gauche international espagnol ne fait pas partie de la liste des 25 joueurs choisis par Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, pour participer à la phase à élimination directe de la C1. Blessé à un genou en début de saison, le joueur de 28 ans n'était pas non plus présent dans la première liste du technicien argentin.