Comme attendu, l'UEFA a décidé, ce vendredi matin, de retirer à Saint-Pétersbourg la finale de la Ligue des champions après l'attaque russe en Ukraine. Elle a été relocalisée au Stade de France, qui accueillera donc l'évènement le 28 mai prochain pour la troisième fois de son histoire après 2000 et 2006. "L'UEFA souhaite exprimer ses remerciements et sa reconnaissance au président Macron pour son soutien personnel et son engagement pour que le match le plus prestigieux du foot de club soit déplacé en France en cette période de crise sans précédent", annonce l'instance dans son communiqué. Il s'agit de la sixième fois pour la France, le Parc des princes à Paris ayant déjà accueilli trois fois (1956, 1975, 1981) la finale.

Les matches internationaux à domicile sur terrain neutre

Selon L'Equipe, Emmanuel Macron a mené en personne cette négociation depuis 48 heures avec Aleksander Ceferin, qui est "à l'initiative de ce projet". Ce dernier ne souhaitait pas disputer cette grande finale dans l'un des stades du dernier Euro 2020, excluant notamment Wembley (Londres). De plus, le grand patron de l'UEFA apprécierait particulièrement le président de la République française, premier chef de l'Etat à s'être opposé au projet de la Super Ligue. Enfin, conscient qu'un club anglais a de grandes chances de rejoindre la finale, Ceferin souhaitait une enceinte proche du Royaume-Uni.

Cette décision a été prise lors d'une réunion extraordinaire de l'UEFA programmée ce vendredi suite au déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. "Le Comité exécutif de l'UEFA a également décidé que les clubs, ainsi que les équipes nationales russes et ukrainiennes, participant aux compétitions de l'UEFA, seront tenus de jouer leurs matches à domicile sur des terrains neutres jusqu'à nouvel ordre", a précisé l'instance européenne.

Cela concerne notamment le Spartak Moscou, en lice en Ligue Europa, ou le match des Espoirs français en Ukraine le 29 mars, mais pas le barrage pour le Mondial-2022 entre la Russie et la Pologne prévu le 24 mars à Moscou, qui dépend de la FIFA.

