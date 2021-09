Il a tiré le gros lot. Mais pas forcément pour son plus grand bonheur. Jesse Marsch, l’entraîneur de Leipzig qui a succédé à Julian Nagelsmann, se retrouve dans un groupe franchement corsé avec notamment le PSG et Manchester City cette saison en Ligue des champions. Avant de débuter sa campagne mercredi face aux Citizens, l’entraîneur américain a d’abord jugé les deux équipes dans les colonnes de Kicker . Avec une préférence pour la troupe de Pep Guardiola.

"Le match le plus difficile va être le premier à Manchester City, a-t-il estimé. City est peut-être l'équipe la plus homogène par rapport au PSG et j'espérais que nous jouerions contre eux plus tard car nous sommes toujours au milieu de notre processus de progression". Mais c’est surtout la puissance financière des deux clubs qui agace le coach du RB Leipzig. Avec une pointe d’ironie.

"Mes résultats à l'école et à l’université en mathématiques étaient tout à fait corrects, a-t-il expliqué d’entrée. Donc, avec mes connaissances, je constate que les critères du fair-play financier ne sont pas vraiment respectés par certains clubs. Avec l’esprit sportif d’un Américain, le football européen n’est donc pas juste. Je pense que seul le cricket en Inde montre un écart plus important entre les clubs les plus riches et les plus pauvres".

