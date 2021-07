Le Rapid Vienne a battu le Sparta Prague (2-1) en match aller du 2e tour de qualification de la Ligue des champions. Le vainqueur de cette confrontation sera opposé à l'AS Monaco au troisième tour, le dernier avant la phase de groupes de la C1. Le Sparta a mené 1 à 0 jusqu'à la 63e minute après avoir ouvert le score en début de rencontre par Ladislav Krejci (3e). Mais le Rapid a fini par l'emporter avec un doublé de son attaquant Christoph Knasmullner (63e, 71e).

Chez lui, le Dinamo Zagreb a dominé l'équipe chypriote d'Omonia Nicosie 2-0, et le Celtic a été accroché 1-1 à Glasgow par le FC Midtjylland, club danois de la ville de Herning. Les Ecossais ont joué à dix à partir de la 44e minute et l'exclusion pour deux cartons jaunes de l'Israélien Nir Bitton, mais le Danois Anders Dreyer a été exclu à son tour à la 56e minute. L'Israélien Liel Abada a marqué pour le Celtic (39e) et le Brésilien Evander a égalisé pour les Danois (66e). Le deuxième tour se poursuit mercredi avec notamment l'affiche PSV Eindhoven-Galatasaray. Les matches retour seront joués mardi et mercredi prochains.

Résultats des matches aller du 2e tour de qualification

Alashkert (ARM) - Sheriff Limassol (MOL) 0 - 1

Lincoln (GIB) - CFR Cluj (ROM) 1 - 2

Dinamo Zagreb (CRO) - Omonia Nicosie (CHY) 2 - 0

Ferencvaros (HUN) - Zalgiris Vilnius (LTU) 2 - 0

Rapid Vienne (AUT) - Sparta Prague (CZE) 2 - 1

Celtic Glasgow (SCO) - FC Midtjylland (DEN) 1 - 1

Mercredi:

Kairat Almaty (KAZ) - Etoile Rouge Belgrade (SRB)

Malmö (SWE) - HJK Helsinki (FIN)

Mura Murska Sobota (SLO) - Ludogorets (BUL)

Slovan Bratislava (SVK) - Young Boys Berne (SUI)

Legia Varsovie (POL) - Flora Tallin (EST)

Olympiakos (GRE) - Neftchi Bakou (AZE)

PSV Eindhoven (NED) - Galatasaray (TUR)

