Son but et ses 90 minutes face à Reims le 23 janvier auraient pu faire basculer sa saison. Mais Sergio Ramos ne s'en sort pas et il a très rapidement rechuté après son match plein contre les Champenois. Blessé au mollet droit à l'entraînement la semaine dernière, l'ancien Madrilène souffre d'une petite déchirure. Ce n'est pas la première fois que Ramos souffre du mollet et les délais observés à chaque fois pour récupérer laissent peu d'espoir sur l'issue de cette blessure.

Selon Le Parisien, il est aujourd'hui quasiment impossible d'imaginer Sergio Ramos retrouver ses anciens équipiers du Real Madrid le 15 février au Parc des Princes pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions. "L’optimisme n’est d’ailleurs pas très élevé chez les décideurs parisiens", précise le quotidien. Avec seulement cinq matches et 283 minutes de jeu, la saison de Ramos ressemble pour le moment à un vrai chemin de croix.

Ad

Pochettino sur Ramos : "Il a passé six mois difficiles"

Ligue des champions Walker suspendu pour trois matches de C1 après son expulsion à Leipzig 28/01/2022 À 17:17

Ligue des champions Navas - Donnarumma, Ramos - Kimpembe, le cas Di Maria… Pochettino a des choix à faire avant le Real 27/01/2022 À 23:17