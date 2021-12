Soirée historique pour le LOSC. Quinze ans après sa première qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le club nordiste a décroché le deuxième ticket de son histoire pour ce stade de la compétition, mercredi soir. Vainqueurs à Wolfsbourg (1-3), les Dogues ont en plus réussi à conserver la première place de leur groupe, ce qui les mettra dans la position la plus "confortable" au moment du tirage au sort. Burak Yilmaz, Jonathan David et Angel Gomes ont marqué de leur empreinte cette magnifique soirée. Le club allemand, de son côté, termine dernier et n'aura donc pas droit à la Ligue Europa. Salzbourg accompagnera les Lillois en huitièmes.

