On ne pourra s'empêcher de penser que les quarts de finale de la Ligue des champions auraient pu opposer les deux clubs français présents en 8es, Lille et le PSG. Malheureusement, la Ligue 1 n'a pas franchi l'écueil et ce sont les bourreaux des Tricolores qui vont se retrouver en quart pour la plus grosse affiche du plateau. Chelsea, le tenant du titre, affrontera le Real Madrid, le recordman de la compétition (13 trophées). L'occasion pour les Espagnols de prendre leur revanche sur des Blues qui les avaient sortis de la compétition en demi-finale l'an passé (1-1, 2-0).

L'autre choc, tiré de la main de Mikaël Sylvestre ce vendredi à Nyon, opposera le Manchester City de Pep Guardiola à l'Atlético Madrid de Diego Simeone pour offrir une opposition de style vertigineuse. Le Bayern Munich, qui se rendra à Villarreal au match aller, et Liverpool, qui a hérité du Benfica Lisbonne pour un remake du quart de finale de 1984, sont, eux, plutôt épargnés par le tirage au sort.

Derby madrilène ou choc anglais en demi-finale ?

Mais les deux ogres, vainqueurs des Ligue des champions 2020 et 2019, pourraient se retrouver en demi-finale en cas de qualification. Le dernier carré pourrait aussi offrir un derby de Madrid (Real - Atlético) ou un choc entre clubs anglais (Chelsea - City). En attendant, les quarts de finale se dérouleront les 5 et 6 avril pour l'aller et les 12 et 13 avril pour le retour.

Les affiches des quarts de finale :

Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atlético Madrid

Villarreal - Bayern Munich

Benfica - Liverpool

Les affiches des demi-finales :

Chelsea ou Real Madrid - Manchester City ou Atlético Madrid

Villarreal ou Bayern Munich - Benfica ou Liverpool

