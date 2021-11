Jürgen Klopp aimerait "s'éviter une finale" en assurant déjà la qualification pour les 8es de finale en battant l'Atlético Madrid mercredi, en Ligue des Champions, a-t-il confié mardi. "D'habitude on ne parle pas de ce scénario-là, parce qu'on doit jouer des 'finales' (à la dernière journée), mais on espère que ce ne sera pas le cas cette fois", a reconnu le coach allemand en conférence de presse.

Avec neuf points en trois matches, les Reds survolent un groupe B qu'on prédisait serré avec l'Atlético, le FC Porto (4 pts) et le Milan AC (0). Un succès, quelque soit le résultat de l'autre match, garantirait aux Reds un printemps européen dès la 4e journée du groupe. "Mais il faut battre l'Atlético, ce qui est déjà assez difficile, a souligné Klopp. Pour le moment on prépare un match contre l'une des meilleures équipes au monde, l'un des plus déterminées au monde, l'une des plus motivées au monde."

"L'Atlético a besoin de ces trois points, nous on veut gagner ce match, encore plus à domicile...Quand on s'est qualifiés pour cette C1, on était tellement heureux, maintenant il faut faire honneur" à cette qualification, a ajouté le coach allemand des Reds. Ce discours a été appuyé aussi par son capitaine Jordan Henderson : "Ce serait une belle réussite, dans un groupe relevé, avec de grosses équipes... de se qualifier à deux matches de la fin. Ce serait un gros bonus" dans une saison chargée, a-t-il estimé.

Fabinho et Thiago Alcantara se sont entraînés normalement

Pour ce match, Liverpool pourra peut-être compter sur ses milieux Fabinho et Thiago Alcantara, qui se sont entraînés normalement. "Ils postulent à une place dans le groupe et c'est une excellente nouvelle", a jugé Klopp, qui est aussi revenu brièvement sur la poignée de main "esquivée" par Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, à la fin du match aller remporté (3-2) par les Reds à Madrid.

"Je ne savais pas qu'il ne serrait pas la main après le match, sinon je n'aurais pas essayé. Maintenant je le sais, pas de problème, donc on se serrera la main avant le match, je suppose, mais pas après, non. Très bien, aucun problème", a conclu Klopp.

