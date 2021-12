Assuré de finir premier du groupe F de la Ligue des champions, Manchester United va faire tourner contre Berne mercredi. C'est en tout cas ce qu'a assuré Ralf Rangnick, même si les Red Devils, battus à l'aller (2-1), veulent prendre leur revanche.

"C'est tout à fait logique que nous voulions reposer quelques joueurs, au vu de la grosse liste de matches à jouer dans les prochaines semaines", a estimé l'Allemand, qui a célébré samedi, avec une victoire en championnat (1-0) sur Crystal Palace, sa prise de fonction jusqu'à la fin de la saison. En comptant la rencontre de mercredi, Manchester United a six matches à disputer sur les 23 prochains jours, dont trois en championnat contre les équipes relégables. Actuellement 6e mais à 3 longueurs seulement des places qualificatives pour la Ligue des champions la saison prochaine, l'occasion est belle pour recoller au groupe de tête.

Cavani et Varane ne sont pas encore prêts

"D'un autre côté, évidemment, nous voulons conserver la dynamique positive et notre philosophie est de vouloir gagner tous les matches", a-t-il souligné. Après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer, le 21 novembre, les Red Devils ont enregistré 3 victoires et un nul contre Chelsea, alors leader. "Au passage, le premier match de cette poule a été la défaite chez les Young Boys et on doit effacer cela, donc il est clair que, peu importe quels joueurs démarreront demain (mercredi), nous voudrons à tout prix l'emporter", a encore assuré le technicien.

Dans les cages, il a précisé qu'il ferait confiance à Dean Henderson, habituellement remplaçant de David De Gea, alors que Donny van de Beek démarrera au milieu. Edinson Cavani en attaque et Raphaël Varane en défense ne sont, en revanche, pas encore prêts à jouer, a-t-il ajouté. "Si tout se passe bien, j'espère les voir tous les deux reprendre l'entraînement normal la semaine prochaine, a-t-il précisé.

De même, Anthony Martial, qui a ressenti des douleurs à un genou après son retour à l'entraînement, avant le match contre Palace, va prendre encore un peu de temps pour terminer complètement sa convalescence.

