De cette deuxième journée de la phase de groupes de Ligue des champions, la victoire du Sheriff Tiraspol (2-1) au Stade Santiago Bernabéu en sera sûrement l'un des événements majeurs. Pourtant, un autre événement historique de la C1 s'est produit ce mardi soir. En trouvant le chemin des filets, Karim Benzema a inscrit son 72e but dans la compétition. L'ancien Lyonnais dépasse donc la légende Raul (71 réalisations).

Ainsi, Karim Benzema devient le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions. Un classement dominé par Cristiano Ronaldo (135 buts), qui jouera mercredi avec Manchester United contre Villarreal. Le rival du Portugais, Lionel Messi , a lui inscrit son 121e but en C1 contre Manchester City, et son premier sous ses nouvelles couleurs. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Robert Lewandowski (75 réalisations), qui joue mercredi, à Munich contre le Dynamo Kiev.