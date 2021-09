La phase de poules de la Ligue des champions 2021-22 débute sur les chapeaux de roue. Alors que Cristiano Ronaldo a assommé un stadier avant d'ouvrir le score sur la pelouse des Young Boys de Berne ce mardi, la première mi-temps de Séville-Salzbourg a réservé son lot de surprises. Et un record. En effet, l'arbitre biélorusse de la rencontre (Alexey Kulbakov) a sifflé quatre penalties lors des quarante premières minutes.

Trois penalties pour Salzbourg en 23 minutes

L'équipe autrichienne s'est vue désigner le point de penalty à trois reprises (13e, 20e et 36e). Si Karim Adeyemi, qui a obtenu les trois fautes, a manqué la première tentative, Luka Sucic a marqué dans la foulée avant de trouver le poteau sur le troisième penalty de Salzbourg. Séville s'en est donc bien tiré et Ivan Rakitic a lui aussi eu l'opportunité de se présenter en face-à-face avec le gardien de la formation autrichienne, Philipp Köhn. Pour sa part, le vice-champion du monde a trouvé le chemin des filets. Pour le dernier but de cette rencontre si particulière (1-1).

