Pau Lopez : 6

Totalement abandonné par sa défense de manière générale, et sur les deux buts encaissés en particulier, le portier espagnol a probablement évité un score plus lourd pour l'OM. Il a empêché le but du break une première fois dans un face-à-face avec Lenz (19e), puis une deuxième en seconde période avec une sortie bien sentie devant Kamada (75e).

En bref : Irréprochable.

Chancel Mbemba : 3,5

Il y a bien ce centre délicieux sur le but de Guendouzi et quelques actions intéressantes dans le domaine offensif par ailleurs. Mais sur l'aspect défensif, c'est un échec dans les grandes largeurs. Trop souvent en difficulté dans les duels (17e, 45e+2), Mbemba a aussi fait preuve d'une passivité coupable face à Kolo Muani sur le deuxième but allemand. Il n'a jamais dégagé cette énergie qui le caractérise habituellement.

En bref : Très décevant.

Leonardo Balerdi : 3

Il avait un rôle clé dans l'axe de la défense en l'absence de Bailly. On a senti la différence. Trop souvent à la limite dans ses interventions, coupable d'une grossière erreur qui a envoyé Lenz seul face au but (19e), il a incarné la fébrilité d'une défense olympienne qui avait justement besoin de sérénité.

En bref : Catastrophique.

Leonardo Balerdi (Marseille) dépité face à Francfort Crédit: Imago

Samuel Gigot : 3,5

Positionné sur la gauche du trio défensif marseillais, il est impliqué sur les deux buts allemands, surtout sur le deuxième avec un positionnement très mal senti. Gigot a bien réussi quelques interventions, à l'image d'un retour salvateur devant Lindstrom, mais pas suffisamment pour compenser ses erreurs.

En bref : Trop limité à ce niveau.

Remplacé par Sead Kolasinac (59e)

Jonathan Clauss : 3

Il a symbolisé l'inefficacité marseillaise aux deux extrémités du terrain. En défense, sa montée à contretemps a libéré l'espace dans son dos et entraîné le premier but de l'Eintracht. En attaque, il a manqué une belle occasion d'égaliser sur une frappe trop croisée (11e). S'il a connu trop de déchet technique (49e), Clauss a aussi adressé une superbe balle que Sanchez n'a pas su exploiter (57e).

En bref : Insuffisant, surtout pour un international.

Remplacé par Luis Suarez (86e), averti dès son entrée en jeu.

Valentin Rongier : 3,5

Un match très compliqué dans tous les domaines. Il s'est trop souvent fait surprendre par les mouvements de Kamada, notamment lors de l'ouverture du score du milieu de l'Eintracht, mais pas seulement. Il n'a pas su non plus exploiter les espaces entre les lignes pour se rendre disponible dans les mouvements offensifs.

En bref : Jamais dans le coup.

Jordan Veretout : 3

Quelques passes intéressantes, à l'image d'une remise pour Harit (45e). Mais pour le reste… Veretout a été d'une maladresse désespérante sur coups de pied arrêtés (30e, 38e) et aurait même pu laisser ses partenaires à dix sur un tacle grossier qui lui a valu un jaune, mais qui méritait peut-être un rouge.

En bref : Aucun impact.

Hrvoje Smolcic (Eintracht Francfort) en duel avec Jordan Veretout (Marseille) Crédit: Getty Images

Nuno Tavares : 3,5

Il aura au moins eu le mérite de se montrer, contrairement à Clauss, son pendant sur le côté droit. Mais que de maladresses... Imprécis dans ses frappes (1re, 45e), ses centres (9e, 19e, 22e, 71e) ou ses passes (32e), le Portugais a gâché de nombreux mouvements offensifs. Même si son centre pour Sanchez (30e) ou sa frappe au bout d'une belle percée auraient mérité un meilleur sort (77e). Averti pour une semelle (25e).

En bref : Son été abouti paraît de plus en plus loin.

Mattéo Guendouzi : 5

Déjà à l'origine de la première occasion marseillaise (4e), il a remis l'OM sur bons rails en égalisant d'une belle volée au bout d'un appel bien senti (22e) pour répondre à l'ouverture du score allemande. Mais derrière, Guendouzi est coupable d'une perte de balle évitable dans le camp allemand sur l'action qui amène le deuxième but de l'Eintracht. Son remplacement avant l'heure de jeu a pu surprendre, il était l'un des rares Marseillais à répondre dans l'engagement et la qualité technique.

En bref : Le match frustrant par excellence.

Remplacé par Cengiz Ünder (59e)

Amine Harit : 4,5

Il était particulièrement attendu après avoir brillé face au Sporting. Il n'a pas réussi à rééditer sa performance. Malgré tout, il a fait quelques différences sur ses prises de balles, avec notamment un bel enchaînement pour décaler Tavares (30e). Mais il lui a manqué un petit quelque chose dans le dernier geste, à l'image d'une occasion manquée juste avant la pause (45e).

En bref : Retombé sur terre.

Alexis Sanchez : 4

Une occasion a symbolisé sa soirée, celle où il a enfin reçu un bon ballon qu'il a malheureusement gâché d'un contrôle de la main (57e). L'image d'une soirée extrêmement frustrante où le Chilien a essentiellement couru dans le vide, en vain, malgré une volonté manifeste de tirer son équipe vers le haut. Sanchez n'a eu que des miettes, mais il a quand même failli être décisif avec un coup franc bien sorti par Trapp (58e).

En bref : Seul. Beaucoup trop seul.

Alexis Sanchez (Marseille) face à l'Eintracht Francfort Crédit: Getty Images

