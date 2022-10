Gianluigi Donnarumma : 4,5

Il y a eu du bon, un arrêt en deux temps sur une frappe d'Abu Fani (22e), un corner bien dégagé du poing (45e+2), une parade pour sortir une frappe de Chery en corner (50e) et un ballon capté sur une frappe d'Atzili (59e). Mais aussi du moins bon, avec une sortie à contretemps sur le premier but du Maccabi (38e) et un deuxième but encaissé, sur lequel il ne peut cette fois-ci pas grand-chose.

En bref : Un petit coup d'arrêt sans conséquence.

Achraf Hakimi : 6,5

Il a multiplié les montées, permettant ainsi de donner de la largeur au jeu pour offrir à ses attaquants la possibilité d'exploiter les espaces dans l'axe. Le Marocain a mal fini la première période avec un ballon perdu dans une zone très dangereuse, mais il a passé la vitesse supérieure après la pause. Après avoir oublié Marquinhos (57e), il a su se montrer décisif avec un centre magnifique sur le cinquième but parisien inscrit par Mbappé (64e), puis un appel tranchant dans la surface après un nouveau déboulé sur le côté droit qui a provoqué le c.s.c. de Goldberg (67e).

En bref : La présence de Ruiz sur son côté lui fait beaucoup de bien.

Sergio Ramos : 5

De retour après deux matches de suspension en Ligue 1, l'Espagnol a commencé par perdre un ballon dans sa surface par suffisance (14e) avant de se reprendre en remportant un duel crucial (17e). Il a parfois souffert dans le duel physique face à Pierrot (50e, 54e) mais a globalement su contenir l'avant-centre du Maccabi.

En bref : Un match de reprise, sans relief mais sans histoire.

Marquinhos : 5

Il n'a pas été autant sollicité que Sergio Ramos dans les duels et a commis quelques erreurs techniques, dont un corner concédé bêtement dans un moment-clé, juste avant la mi-temps. Propre dans la relance, il s'est également permis une belle montée mal récompensée en seconde période (57e). La prestation d'ensemble n'est pas mauvaise, mais il a manqué d'autorité dans sa surface sur les deux buts israéliens.

En bref : Du mieux, mais pas encore souverain.

Remplacé par Presnel Kimpembe, de retour de blessure (79e).

Marquinhos (PSG) face au Maccabi Haïfa Crédit: Getty Images

Juan Bernat : 4,5

Il a été en difficulté face à Seck (12e), et mal inspiré dans son placement sur le deuxième but du Maccabi où il couvre tout le monde (51e). Pour le reste, il a relativement bien tenu son couloir et s'est offert quelques montées offensives, sans succès.

En bref : Il n'a pas bousculé la hiérarchie en l'absence de Mendes.

Renato Sanches : 5,5

Il avait la lourde tâche de remplacer Marco Verratti au poste de sentinelle. Renato Sanches s'est surtout attaché à protéger sa défense, coupant de nombreuses lignes de passes pour gratter des ballons. Auteur également d'un retour salvateur sur une situation chaude (30e), le Portugais est en revanche resté prudent offensivement. Sans surprise, il n'a pas eu le rendement de Marco Verratti pour imprimer le tempo du jeu parisien.

En bref : Sa montée en puissance se verra mieux à un autre poste.

Remplacé par Carlos Soler (68e), auteur d'une belle entrée et de son premier but avec le PSG (84e).

Fabian Ruiz : 5,5

Aligné une nouvelle fois en relayeur droit alors qu'on pouvait l'attendre en sentinelle en l'absence de Marco Verratti, l'Espagnol a encore été précieux dans sa science du placement pour couvrir les montées d'Achraf Hakimi et orienter le jeu. Mais il a eu plus de déchet que face à Ajaccio, dans les transmissions (42e) mais aussi sur ses frappes de balles (10e, 75e). Impliqué sur l'ouverture du score, il a quand même pesé offensivement malgré ses maladresses.

En bref : Plus à l'aise avec Verratti.

Remplacé par Pablo Sarabia (83e).

Vitinha : 5,5

Aligné en relayeur gauche, le Portugais a avalé les kilomètres comme à son habitude, tant dans l'abattage défensif que pour offrir des solutions dans l'animation offensive. Il a parfois couru dans le vide et les efforts fournis peuvent expliquer un certain déchet inhabituel dans les passes. Mais cela ne l'a pas empêché de finir fort et de peser par son volume de jeu.

En bref : Plus à l'aise avec Verratti, lui aussi.

Remplacé par Warren Zaïre-Emery (79e)

Vitinha (PSG) face au Maccabi Haïfa Crédit: Getty Images

Neymar : 8

De retour de suspension, il a mis quelques minutes à trouver son rythme, à l'image d'un ballon perdu dans ses 30 mètres (8e). Mais une fois lancé, il a signé un petit récital, avec des passes de génie dont il a le secret (9e, 39e, 57e) et un but au bout d'une superbe action collective (33e). Il a également provoqué le but contre son camp de Goldberg avec une accélération qui a déboussolé la défense israélienne (67e). Le bémol, éventuellement, c'est ce carton jaune pris pour contestation qui le privera du match face à la Juventus (28e).

En bref : Brillant

Lionel Messi : 9

Il a pris un petit quart d'heure pour se mettre en jambes. Mais la suite, c'est du pur génie, initié par cet extérieur du pied sublime (19e) pour ouvrir le score et un but typiquement "barcelonais" pour mettre le PSG à l'abri avant la pause (45e). Entre-temps, il s'était également illustré avec un service parfait sur le but de Neymar (35e). La pause ne l'a pas spécialement calmé. A l'origine du cinquième but parisien avec un subtil décalage (64e), l'Argentin a signé une nouvelle passe décisive pour Carlos Soler (84e), alors que la barre l'avait privé d'un triplé quelques minutes plus tôt (77e).

En bref : GOAT

Kylian Mbappé : 9

Il a tout fait. Très collectif, pas réticent à redescendre un peu plus bas pour stabiliser le bloc en début de match, il a initié le succès parisien en s'arrachant pour offrir l'ouverture du score à Messi (19e). Sa soirée était lancée. Il a fait parler son intérieur du pied pour inscrire un doublé (32e, 64e), tout en brillant par ses qualités de passeur sur le but de Neymar (35e) et encore davantage sur un double une-deux conclu par Messi (45e). Un match plein.

En bref : Du grand art.

Remplacé par Hugo Ekitike (79e), pas loin d'inscrire son premier but avec le PSG (80e et 82e).

