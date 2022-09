La lumière est venue d’Antoine Griezmann. Au bout d’un temps additionnel complètement fou, lors duquel ont été inscrits les trois buts de la rencontre, l’international français, entré à l’heure de jeu, a offert sur le fil la victoire à l’Atlético de Madrid contre le FC Porto (2-1), mercredi soir au Civitas Metropolitano. Mario Hermoso (90+1e) et Matheus Uribe (90+6e, s.p.) avaient auparavant contribué à rendre la fin de match irrationnelle. Les Colchoneros prennent la tête du groupe B aux côtés du Club Bruges, vainqueur du Bayer Leverkusen dans le même temps (1-0).

Ad

L’Atlético, pourtant, a été sévèrement bousculé lors de cette rencontre, en particulier au cours du second acte. Après une première période disputée sur un faux rythme, durant laquelle les occasions ont été bien maigres, les Portugais ont accéléré. Jan Oblak devait ainsi s’employer sur une jolie frappe de Stephen Eustaquio (55e), lequel n’accrochait ensuite pas le cadre (64e). Le portier slovène sortait encore une demi-volée de Joao Mario, esseulé au second poteau (65e), et un centre en retrait d’Eustaquio, encore lui, en se jetant dans les pieds d’Evanilson (70e).

Liga L'Atlético freiné à Anoeta 03/09/2022 À 18:42

Taremi expulsé

Les Colchoneros ne sont jamais parvenus à asseoir leur domination, malgré les entrées en jeu, notamment, de Thomas Lemar à la pause et d’Antoine Griezmann un quart d’heure plus tard (61e). Trop éloignés les uns des autres, manquant de justesse dans les 30 derniers mètres, ils ont longtemps buté sur l’inoxydable Pepe, impérial en défense centrale. Seul Koke faisait passer un frisson dans le stade, mais son but était refusé pour un hors-jeu de Rodrigo De Paul, au départ de l’action (50e).

Puis, alors que Porto semblait prendre le dessus, le match a basculé en une dizaine de minutes. D’abord lorsqu'Otavio, resté de nombreuses minutes au sol après un violent choc avec Hermoso, a été évacué sur civière (76e). Puis, quelques minutes plus tard, quand Mehdi Taremi a été expulsé pour un second avertissement (81e), l’arbitre Szymon Marciniak sanctionnant une simulation de l’attaquant des Dragons, qui s’était écroulé dans la surface après avoir marché sur le pied de Witsel.

Atletico Madrid v Porto Crédit: Getty Images

Griezmann au bout du bout

Le scénario commençait à tourner en faveur des joueurs de Diego Simeone, dont la réussite atteignait son paroxysme au début du long temps additionnel (neuf minutes annoncées). Trouvé par Angel Correa à l’entrée de la surface, Mario Hermoso réalisait une jolie feinte de corps avant de voir sa frappe, contrée, lober le malheureux Diogo Costa (1-0, 90+1e). Le plus dur était fait et tout le stade pouvait exulter.

Hermoso, pourtant, n’allait pas profiter de son statut de héros très longtemps. Sur une longue touche de Porto, il touchait le ballon de la tête puis du bras, dans sa surface, offrant un penalty aux visiteurs, converti par Matheus Uribe malgré la belle détente d’Oblak (1-1, 90+6e).

Un point aurait sans doute été mérité pour Porto. Mais la folie s’était emparée de cette fin de rencontre. Un ultime corner de l’Atlético, frappé par Reinildo, était prolongé par Witsel au second poteau, où se trouvait Antoine Griezmann, buteur de la tête (2-1, 90+11e). Toujours contraint de débuter chaque match comme remplaçant, l’international français permet à son équipe d’empocher un succès précieux. Même en sortie de banc, il reste indispensable.

Antoine Griezmann, buteur lors du match Atlético Madrid-Porto. Crédit: Getty Images

Liga Aussitôt entré, aussitôt décisif : Griezmann offre la victoire à l'Atlético 29/08/2022 À 21:57