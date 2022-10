Football

Mbappé, Neymar, Messi et le PSG ont roulé sur le Maccabi Haifa (7-2) : pourquoi le 4-3-1-2 a permis à la MNM de briller

LIGUE DES CHAMPIONS - Le Paris Saint-Germain a survolé son match de la 5e journée, mardi au Parc des Princes, face au Maccabi Haifa : 7-2. Son trio d’attaque Mbappé-Neymar-Messi a brillé de mille feux, notamment grâce au schéma en 4-3-1-2 concocté par Christophe Galtier. Cyril Morin et Vincent Bregevin vous expliquent pourquoi, et comment, via une palette dans le Débrief. [Heatmaps via WhoScored.]

00:05:15, il y a une heure