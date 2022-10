Trois artistes, trois chefs d'œuvre. Ce mardi, le Parc des Princes a profité d'une première période en forme de feu d'artifice grâce à son trio composé de Lionel Messi – Neymar et Kylian Mbappé. Les trois hommes ont marqué, les trois grâce à des buts magnifiques.

C'est d'abord Lionel Messi qui s'est illustré grâce à un golazo. Après avoir essayé de trouver Mbappé dans la surface de la tête, la Pulga a récupéré la gonfle sur un service du Français après une mauvaise relance adverse. Arrêté, il a alors dégainé un geste génial : un extérieur du gauche tout en toucher qui a fini dans la lucarne adverse (1-0, 19e). Simplement génial. Simplement Messi.

La suite n'est pas mal non plus : Kylian Mbappé lui a répondu quelques minutes plus tard, caressant la balle de l'intérieur pour nettoyer à nouveau la lucarne adverse (2-0, 32e).

Il ne manquait finalement que Neymar pour que le spectacle soit complet. C'est sur une action collective de premier plan que le Brésilien a fini par marquer, sur un service royal de Messi (3-0, 35e). Avec l'aide du poteau, il a donc conclu le beau mouvement parisien.

Mais Messi n'avait apparemment pas fini. Après un magnifique mouvement avec Mbappé, l'Argentin s'est fendu d'un but qui a rappelé ses plus belles années barcelonaises (4-1, 45e). Simplement génial. Simplement Messi.

