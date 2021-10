Ils ont été renversants. Pour leurs retrouvailles avec la Belgique après la demi-finale de la Coupe du monde 2018, les Bleus de Didier Deschamps, menés 2 à 0 après le premier acte de cette demi-finale de Ligue des Nations, ont finalement pris le meilleur sur les numéros 1 au classement FIFA grâce à une superbe seconde période, avec des buts de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Théo Hernandez (2-3). La France tentera de succéder au Portugal au palmarès, lors de la finale de dimanche face à l’Espagne.

L’équipe de France n’a pas été parfaite, mais cela faisait très longtemps qu’elle n’avait pas fait vibrer ses supporters avec tant de vigueur. Ses joueurs non plus d’ailleurs, en témoigne l’immense joie collective des Tricolores suite au premier but de la carrière de Théo Hernandez en Bleu (2-3, 90e), d’une frappe splendide du gauche qui a perforé un Thibaut Courtois impuissant au terme d’un match au scénario totalement fou.

Benzema et Mbappé ont remis les Bleus en selle

Cette fois, le portier belge ne pourra reprocher à ses adversaires leur football, puisqu’ils ont presque constamment porté le danger sur le but adverse lors de la deuxième période. Il faut dire que les partenaires de Hugo Lloris, auteur de plusieurs parades superbes et importantes (4e, 73e), étaient dos au mur. Après 30 premières minutes où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, ce sont bien les Belges, désireux de se venger du revers russe d’il y a trois ans, qui ont pris les devants.

Alors que le bloc français a peu à peu reculé, laissant trop d’espaces aux attaquants, incapable surtout de ressortir le ballon, Yannick Carrasco a pris Lloris à défaut d’un tir au premier poteau après un crochet sur la gauche de la surface (1-0, 37e). Quatre minutes plus tard, Romelu Lukaku a mystifié Lucas Hernandez avant de fusiller le portier tricolore (2-0, 41e). En bien mauvaise posture, les Bleus ont alors réagi par leur trio offensif.

Reprenant le contrôle du ballon, cette fois bien plus agressive à la perte de balle, la troupe de Didier Deschamps n’a pas cessé de mettre la pression sur les Belges dans leur camp. Et les attaquants français, si attendus, ont amorcé la révolte. Antoine Griezmann, lui, a montré la voie, en se démenant pour aller presser haut. Et Benzema a fait mouche, sur une remise de Mbappé dans la surface, pour inscrire son 11e but de la saison, club et sélection confondus (2-1, 62e).

Dans la foulée, le joueur du PSG, qui restait sur six matches sans but en bleu, et qui s'est montré très percutant, a vu le Madrilène lui donner le ballon pour transformer un penalty obtenu par… Griezmann (2-2, 69e). Dans une fin de match décousue, Lukaku a pensé donner la victoire aux Diables Rouges (88e), mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu. Puis sur un centre dévié de Benjamin Pavard, c’est Théo Hernandez qui a déclenché l’hystérie, et permis aux champions du monde de s’offrir une chance de titre dans trois jours face à la Roja.

