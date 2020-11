Le coup sûr : les Bleus frustrés au Portugal

L’équipe de France n’a pas le choix. Si elle ne bat pas le Portugal samedi, elle n’aura plus son destin entre les mains lors du dernier match de cette Ligue des nations, contre la Suède. Les Bleus sont actuellement 2ème de leur groupe, à égalité de points mais avec une moins bonne différence de buts (+4 contre +8) que leur adversaire du jour, qui les a tenus en échec à l’aller à l’issue d’un match très tactique, pour ne pas dire soporifique (0-0). Le souci, c’est qu’il est difficile d’imaginer les coéquipiers de Kylian Mbappé (incertain pour ce match) aller secouer le tenant du titre chez lui. La défaite contre la Finlande dans la semaine (0-2), même avec une équipe fortement remaniée, a confirmé les difficultés offensives aperçues ces derniers mois, notamment contre la Seleçao.

Football Ligue des Nations - Lloris au chevet de Varane et Pogba IL Y A UNE HEURE

Le Portugal, qui s’est offert une promenade de santé contre Andorre en amical il y a quelques jours (7-0) peut compter de son côté sur un effectif au complet, avec notamment le come-back de Cristiano Ronaldo, annoncé un temps incertain. Solide défensivement (trois buts encaissés sur les dix derniers matchs) et disposant d’un réservoir offensif impressionnant (CR7, Joao Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota…), le Portugal n’a plus perdu à domicile depuis mars 2018 (neuf victoires, six nuls). Le champion d'Europe s’est montré à la hauteur depuis l’entame de cette Ligue des nations et nous ne voyons pas les Bleus, dans leur forme actuelle, venir réaliser un gros coup à Lisbonne. Pour nous, le Portugal ne perdra pas ce choc et prendra une option pour la première place du groupe.

Notre pari - Le Portugal bat la France ou match nul @1,33

Le coup à tenter : les Diables foncent vers le Final Four

C’est une équipe de Belgique revancharde qui affrontera l’Angleterre dimanche. Les Three Lions ont en effet profité du match aller pour mettre fin à l’invincibilité des Diables Rouges (2-1), un peu à la surprise générale. Les Belges restaient sur treize matchs sans défaite, dont douze succès, avant ce faux-pas. Ils ont depuis rebondi et sont en tête de leur groupe dans cette Ligue des nations. Même sans Eden Hazard, positif au coronavirus et de toute façon plus décisif depuis plusieurs mois (en club ou sélection), l’équipe dirigée par Roberto Martinez nous semble largement capable de dominer l’Angleterre cette fois.

Plus solide, plus sûre de ses forces, plus en place tactiquement, la Belgique sera favorite ici. Car en face, les Three Lions sont sur courant alternatif depuis plusieurs mois. Ils n’ont certes perdu qu’une fois dans cette Ligue des nations, devant le Danemark (0-1), mais ils ont aussi concédé le nul face à cet adversaire (0-0) et ont eu très chaud en Islande (victoire 0-1). Défaits deux fois par la Belgique lors de la Coupe du monde 2018, en poules (1-0) et lors du match pour la troisième place (2-0, avec la possession de balle si chère aux Diables Rouges), nous pensons que les Anglais vont ajouter une nouvelle défaite à ce bilan contre cet adversaire. Pour nous, la Belgique va s’imposer ici.

Le gros coup : La Roja n’y arrive pas à l’extérieur

Les temps sont difficiles pour la Suisse et l’Espagne. Battue par la Belgique en amical dans la semaine (2-1), la Nati vient d’enchaîner six matchs sans gagner. Elle ne compte que deux points après les quatre premières journée de cette Ligue des nations et la relégation lui pend au nez. Il y a tout de même quelques motifs d’espoir pour cette équipe, battue d’une courte tête à l’aller en Espagne (1-0) et qui a accroché l’Allemagne (3-3 après avoir mené 0-2) lors de la dernière période internationale. La petite forme de l’Espagne, qui n’a gagné qu’un seul de ses quatre derniers matchs (deux nuls, une défaite) fait partie de ces motifs. La Roja reste sur un nul aux Pays-Bas en amical (1-1) et n’a gagné aucun de ses six derniers matchs à l'extérieur, avec une défaite surprise en Ukraine (1-0) ou des nuls en Norvège et Suède (1-1), des équipes auxquelles la Suisse ne semble rien avoir à envier, du moins sur le papier.

Privée pour cette dernière ligne droite de Thiago et Ansu Fati, deux joueurs importants de ces derniers mois, l’Espagne a encore toutes les cartes en main pour décrocher la première place dans cette Ligue des nations. Même un nul ne serait pas handicapant, la Roja ayant encore un match à jouer contre l’Allemagne la semaine prochaine. Cette équipe pourrait d’ailleurs être déjà tournée vers ce choc, ce qui est une autre bonne nouvelle pour la Suisse. A notre avis, la Nati est capable d’accrocher l’Espagne ici.

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax. C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.

Ligue des Nations Croatie, Ukraine : Le Covid-19 frappe les sélections IL Y A UNE HEURE