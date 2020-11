Un peu naïvement sans doute, on se disait que l'histoire serait belle, que ce n'était que le début et que les Bleus ne pouvaient pas se passer d'un tel talent. Qu'Houssem Aouar en équipe de France, c'était un peu comme le nez au milieu de la figure. Une sorte d'évidence. Un peu comme Mbappé ou Camavinga, on les attend un temps et puis, très vite, on ne peut plus s'en passer. Ce jeudi, Didier Deschamps est venu rappeler la froide réalité du très haut niveau. Le Lyonnais a beau avoir marché sur la Ligue des champions en août, son talent est certes incontestable mais ça ne suffit pas. Le sélectionneur a donc décidé de s'en passer dès ce mois de novembre.

La sanction est d'autant plus difficile à avaler pour lui que la liste s’est élargie à 26 noms et qu'il avait donc un peu plus de chances d'y figurer. Alors pourquoi Deschamps a boudé Aouar ? La première raison, et la plus évidente sans doute, tient en ce qu'il a vu au mois d'octobre. Pour sa première, et unique jusqu'ici, sélection, au cours d'une démonstration de force face à l'Ukraine (7-1), il a semblé perdu lors des 30 premières minutes. Le maillot fut lourd à porter ce soir-là pour le petit prince de l'OL. Son attitude a singulièrement contrastée avec celle d'une équipe en pleine bourre en générale et, en particulier, d'un Camavinga buteur, audacieux et inspiré… pour sa deuxième cape internationale.

Houssem est venu, on a vu certaines choses…

Et il fallait lire dans l'absence d'Aouar lors des deux matches suivants (Portugal et Croatie, contrairement à Camavinga par exemple) les signes avant-coureurs de son absence de la liste en novembre. Pour le dire autrement, si Aouar n'est pas là, au-delà de ses performances très moyennes à Lyon depuis la reprise, c'est d'abord parce que Didier Deschamps a été déçu de ce que lui a offert le Lyonnais pour sa grande première. C'est aussi, et sans doute, un message clair adressé au milieu offensif : le niveau international requiert beaucoup plus que ce qu'il a montré. Son absence est d'abord et avant tout une sanction.

Houssem Aouar a fait ses débuts avec l'équipe de France face à l'Ukraine Crédit: Getty Images

Et le sélectionneur n'a d'ailleurs pas cherché à le cacher en conférence de presse, au cas où le Lyonnais n'aurait pas saisi le sens de son absence : "Aouar ? C’est une question de rentabilité par rapport à d’autres joueurs, qui ont le même profil et m’apportent plus de garanties. Il est venu, mais se trouve à la disposition de Sylvain Ripoll et des Espoirs. J’ai Nabil Fekir dans ce profil, il a un niveau de performance et un vécu. Houssem est venu, on a vu certaines choses. Dans ce registre plus spécifique, je considère que Nabil donne plus de garanties." Deschamps se réfugie derrière le registre technique mais Fekir était disponible au mois d'octobre et on ne peut pas dire qu'il ait particulièrement flambé avec Séville depuis. Et un retour en Espoirs se lit rarement comme une promotion.

Un message, pas une condamnation

Est-il pour autant condamné en équipe de France ? Evidemment pas. Doit-il faire une croix sur l'Euro ? Bien sûr que non. Deschamps donne un avertissement. Comme il en a l'habitude quand les choses ne tournent pas comme il le souhaite. Il a fallu plus d'une année à Alexandre Lacazette pour revenir en sélection après une tournée sud-américaine ratée et deux premières sélections catastrophiques. Cette même tournée qui a coûté la Coupe du monde 2014 à Dimitri Payet. Mais le Réunionnais fut l'un des héros de l'Euro 2016 et l'ancien Lyonnais a enchainé 14 sélections entre 2014 et 2017. Le talent d'Aouar, comme ceux de Payet et Lacazette, ne fait aucun doute. L'histoire a simplement mal démarrée mais son destin est loin d'être scellé.

