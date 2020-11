Le sélectionneur italien Roberto Mancini a été testé positif au coronavirus. Le communiqué explique que l'ancien coach de l'Inter Milan et de Manchester City notamment, a été testé "dans le cadre de contrôles périodiques auprès du personnel technique". Roberto Mancini, âgé de 55 ans, est asymptomatique et s'est placé par précaution en quarantaine à son domicile romain, précise encore la Fédération. Le programme de l'équipe d'Italie lors de la prochaine fenêtre internationale comprend une rencontre amicale mercredi 11 novembre contre l'Estonie et deux matches comptant pour la Ligue des Nations (Italie-Pologne le 15 novembre et Bosnie-Italie le 18 novembre).