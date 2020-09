Une petite rentrée, mais une rentrée gagnante pour les Bleus. De retour près d’un an après son dernier match, l’équipe de France s’est imposée d’une courte tête à la Friends Arena de Solna (0-1), samedi soir, face à une Suède difficile à manœuvrer. Kylian Mbappé a mélangé audace et réussite pour forcer le verrou adverse et permettre aux Tricolores de boucler cette première journée de Ligue des nations avec trois points. Antoine Griezmann a manqué un penalty dans le temps additionnel mais la sélection de Didier Deschamps prend la deuxième place de son groupe 3 (Ligue A) derrière le Portugal, facile vainqueur de la Croatie (4-1).