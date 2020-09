Alors que le Portugal se prépare aux matches de Ligue des nations contre la Croatie et la Suède, Cristiano Ronaldo a manqué jeudi l'entraînement collectif pour le deuxième jour consécutif. "Le capitaine de la sélection nationale (...) a une infection au pied droit et fait un traitement par antibiotique", a indiqué la FPF dans un communiqué. Mercredi déjà, le quintuple Ballon d'or et attaquant vedette de la Juventus Turin avait dû se limiter à du "travail de gymnase", a précisé la fédération.