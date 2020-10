Il ne lui aura fallu que six petites sélections pour réaliser son premier hat trick avec son pays. Et dire qu'Erling Haaland est en forme depuis plusieurs mois est désormais une banalité. Sur son nuage depuis de nombreuses semaines, l'attaquant du Borussia Dortmund débute la saison 2020/2021 comme il avait terminé la précédente. Auteur déjà de 4 buts et d'une passe décisive en seulement trois matches de Bundesliga cette saison, l'attaquant norvégien a transporté son insolente réussite sous le maillot de sa sélection.

Trois jours après l'élimination de la Norvège en barrage des éliminatoires à l'Euro 2021, le buteur de 20 ans n'a pas semblé traumatisé par cette déconvenue. Un premier but pour lancer son équipe dans le premier quart d'heure (1-0, 13e) avant d'inscrire ses sixième et septième buts de la saison après la pause (64e, 74e).

Désormais Haaland a inscrit 51 buts lors de ses 48 derniers matches, club et sélection confondus. Des statistiques dignes des plus grands attaquants qui devraient attirer encore un peu plus les regards des gros clubs européens vers l'ancien joueur du RB Salzbourg.