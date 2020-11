Comme lors du match aller, Didier Deschamps a décidé de faire confiance à Presnel Kimpembe, plutôt qu'à Clément Lenglet, en défense et à Adrien Rabiot, plutôt qu'à Corentin Tolisso ou Steven Nzonzi, au milieu. Un vrai signe fort pour le Parisien et le Turinois qui s'installe progressivement dans la nouvelle équipe type de ces Bleus. Martial, Rabiot, Coman et Kimpembe seront accompagnés par les finalistes de Moscou. Le sélectionneur maintient sa confiance en Paul Pogba malgré la performance ratée du Mancunien face à la Finlande (0-2). Flanqué de N'Golo Kanté ce samedi, la Pioche a l'occasion de se racheter.