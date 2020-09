Nouvelle saison, nouveaux visages et nouveau système. Les Bleus présenteront ce samedi à Solna un visage inédit dix mois après leur dernière sortie. Face à la Suède pour leur entrée en lice dans la Ligue des Nations, les hommes de Didier Deschamps laissent leur traditionnel 4-3-3 de côté pour tester le 3-5-2 comme face à l'Albanie en automne dernier. Léo Dubois et Lucas Digne auront la charge d'animer les couloirs alors que l'attaque reposera sur les épaules des trois tauliers : Olivier Giroud et Kylian Mbappé associés en pointe, Antoine Griezmann en soutien dans l'axe. Rien de très inhabituel.